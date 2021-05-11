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Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı
Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
|11 Mayıs 2021 17:24
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Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi.
Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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