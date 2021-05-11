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Suriyeli çocuğu temsil eden kukla Gaziantep'ten Manchester'a yürütülecek

Suriyeli mülteci çocuğu temsil eden dev kukla, Gaziantep'ten Manchester'a yürütülecek
 11 Mayıs 2021 17:37
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Suriyeli çocuğu temsil eden kukla Gaziantep'ten Manchester'a yürütülecek

9 yaşındaki Suriyeli sığınmacı kız çocuğunu temsil eden dev bir kuklanın, Türkiye'den İngiltere'ye büyük bir sanat çalışması çerçevesinde yürütüleceği duyuruldu.

'The Walk (Yürüyüş)' adı verilen sanat çalışması kapsamında, 9 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacı çocuğu temsil eden 3.5 metrelik dev kuklanın Gaziantep şehrinden İngiltere'nin Manchester kentine yolculuğa çıkartılacağı açıklandı.

'Little Amal (Küçük Emel)' adı verilen dev kuklanın yürütülme projesinin nisan-temmuz ayları arasında planlandığı, ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle çalışmanın ertelendiği bilgisi paylaşıldı.

Proje için yeni tarih ise 27 Temmuz olarak belirlendi. Kuklanın 8 bin kilometrelik yolculuğunun 12 haftada tamamlanması planlanıyor.

Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan Good Chance tiyatro grubu sanat direktörü Amir Nizar Zuabi, "Yürüyüş projesi, mültecilerin geleceğine dikkat çekmek için gerçekleştirilecek. Bu bir sefalet yürüyüşü değil, bir gurur yürüyüşü olarak anılacak. Oluşturulacak dostluk koridorunun ise 12 haftadan daha uzun süreceğini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, projenin amacının 'mülteci çocukların ihtiyaçlarına dikkat çekmek' olduğunu vurguluyor.

Yolculuk güzergahında Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Almanya, Belçika ve İngiltere'nin bulunduğu çalışmaya, 250 organizasyonun ve birçok sanatçının katkıda bulunacağı belirtildi.
NTV
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