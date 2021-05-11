Soyer'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İstanbul Sözleşmesi'nin ilişkin yaptığı paylaşımda, "Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız" açıklamasını yaptı.
|11 Mayıs 2021 17:40
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İstanbul Sözleşmesi hükümlerine belediye olarak uyacaklarını açıkladı.
"İstanbul Sözleşmesi, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek cinsiyet eşitliğine öncü olan genç Cumhuriyetin 2011'de pekiştirdiği gurur nişanesidir. Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sözleşme hükümlerini uygulayacağız"notuyla paylaşımda bulunan Soyer, şu ifadeleri kullandı:
'Ya beni bulursa?' diyen. 'Ölmek istemiyorum' diyen. 'Yaşamak istiyorum' diyen. Hayatı ve hakları için mücadele eden kadınların sesi olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şiddetle mücadelede bahanelerin değil hukukun, insan haklarının ve eşitliğin üstün geldiği bir geleceğe el ele kavuşacağız."
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