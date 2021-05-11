Haciz sırasında avukatın yanağını ısıran kişiye hapis

Bursa Barosundan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz 2018'de Orhaneli ilçesine bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde avukat Cüneyt Bülent Şeker, müvekkilinin koyun sattığı Konuk ailesinin 80 koyununu haczetmek üzere gittiklerinde dirençle karşılaştı. Sanık Ömer Konuk, Şeker'in yanağını ısırırken annesi Sevim Konuk da elinde bıçakla haczi önlemeye çalıştı. Bu arada icra memuru Mustafa Sekmen de ağır hakarete maruz kaldı.

Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hakim sanık Ömer Konuk'a "görevi yaptırmamak için direnme" ve avukat Şeker'e yönelik "kasten yaralama" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Diğer sanık anne Sevim Konuk ise yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme suçunu bıçakla işlediği için 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanıklara verdiği cezayı az bulan avukat Cüneyt Bülent Şeker, davayı Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı.

Şeker dilekçesinde, sanık Ömer Konuk'un kamu görevlisine hakaret suçunun sabit olduğunu, bu konuda verilen beraat kararı ile mala zarar verme suçundan verilen beraat kararının da hatalı olduğunu, iki kararın da kaldırılarak sanığın bu iki suçtan da cezalandırılmasını istedi. Şeker ayrıca, olay sırasında ceketinin yırtıldığını ancak bunun jandarma tarafından delil olarak teslim alınmadığını ifade etti.

Şeker ayrıca, hüküm kurulurken kendisinin "yargı görevi gören kişi" olarak değerlendirilmediğini ve cezanın alt sınırdan verildiğini belirterek, dilekçesinde "TCK 87/1-c'ye göre kasten yaralama fiili, mağdurun yüzünde sabit ize neden olmuşsa belirlenen ceza 5 yıldan az olamaz. Bu nedenle mahkemece verilen ceza yasaya aykırı olup kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca, Bursa 28. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki talimat duruşmasında, ifademi esas mahkemesinde vereceğimi beyan etmeme rağmen mahkemece tarafıma tebligat yapılmayarak, beyanım alınmadan karar verilmesi de usul ve yasaya aykırıdır." ifadelerine yer verdi.