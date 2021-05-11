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Antalya'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
Antalya'nın Kepez ilçesinde, otomobilin çarptığı kaldırımda bekleyen kişi hayatını kaybetti.
|11 Mayıs 2021 18:13
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Sevinç Ç'nin kullandığı 07 ADE 615 plakalı otomobil, Mehmet Atay Caddesi'nde virajı döndüğü sırada kaldırıma çıkarak Abdullah Tezel'e (32) çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Tezel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Tezel'in cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna gönderildi.
Sürücü Sevinç Ç. polis tarafından gözaltına alındı.
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