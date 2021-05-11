Bakan Yanık, görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ve ailesini ziyaret etti:
"Dün iftarda bir şampiyonun misafiri olduk. Görme engelli milli sporcumuz Havva madalyaları ve rekorlarıyla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Koruyucu aile olarak Havva'ya sıcak bir yuva veren Engin ailesi ise isimsiz kahramanlarımızdan"
|11 Mayıs 2021 18:47
|+Aa- Yazdır
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görme engelli milli atlet Havva Elmalı ve ailesini evinde ziyaret etti.
Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elmalı ve koruyucu ailesinin evlerine iftarda konuk olduğu fotoğraflara yer vererek şunları kaydetti:
"Dün iftarda bir şampiyonun misafiri olduk. Görme engelli milli sporcumuz Havva madalyaları ve rekorlarıyla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Koruyucu aile olarak Havva'ya sıcak bir yuva veren Engin ailesi ise isimsiz kahramanlarımızdan. Sizlerle gurur duyuyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı'
11 Mayıs 2021 18:58
|Türkiye'nin 6. beşizleri Dünya'ya geldi
11 Mayıs 2021 18:43
|Koronayı atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir
11 Mayıs 2021 18:41
|Pandemi şifa deposu deve sütüne talebi artırdı
11 Mayıs 2021 18:28
|'Bayramda sağlıklı beslenme' önerileri
11 Mayıs 2021 17:04
|Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı
11 Mayıs 2021 16:15
|Korona virüse yakalanan yaşlı çift 6 saat arayla hayatını kaybetti
11 Mayıs 2021 15:47
|Havai fişek patlamasında kopan parmakları belediye personeli buldu
11 Mayıs 2021 15:05
|Hemşire Anneler Günü'nde koronadan öldü, bebeği sezaryenle alındı
11 Mayıs 2021 13:52
|Cudi eteklerinde yok olduğu düşünülen Anadolu parsından 3 fotoğraf
11 Mayıs 2021 13:46