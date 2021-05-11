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Denizli'de orman yangını çıktı
Denizli'nin Çardak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
|11 Mayıs 2021 18:15
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Hayriye ve Beylerli mahalleleri yakınlarındaki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine belirtilen bölgeye Denizli, Burdur, Afyonkarahisar ve Isparta Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel sevk edildi.
Rüzgarın da etkili olduğu yangında söndürme çalışmalarına 3 yangın helikopteri de katılıyor.
Dağlık bir arazide olduğu görülen ormanlık alana sadece helikopterlerle müdahale edilebiliyor.
Yer ekipleri ise yangının etkili olduğu bazı alanlarda soğutma çalışması yapıyor.
Şu ana kadar yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
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