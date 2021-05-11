Koronayı atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir
Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir" KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri.
|11 Mayıs 2021 18:41
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"Covid-19 hastalığını atlatanlarda görülüyor, depresyona sokabilir"
KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini ve depresyona sokabileceğini söyledi
SİVAS - KBB Uzmanı Doç. Dr. Adnan Ekinci, Covid-19 hastalığını geçirenlerin yüzde 75'inde koku bozukluğu görüldüğünü belirterek, mevcut olan normal kokuları lağım kokusu, çürümüş elma ve küf kokusu gibi algılamanın sosyal ilişkileri de olumsuz etkilediğini ve depresyona sokabileceğini söyledi.
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