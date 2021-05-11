Türkiye'nin 6. beşizleri Dünya'ya geldi

Sümeyye Tosun, 5 yıldır çocuk özlemi çektiklerini 3'ü erkek 2'si kız bebeklerinin doğduğunu söyledi.

İzmit'te, Hakkı ve Sümeyya Tosun çiftinin 3'ü erkek, 2'si kız beşiz bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'de 6'ncı beşiz doğum böylelikle İzmit'te özel bir hastanede gerçekleşmiş oldu. İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanede çalışan Hakkı Tosun (25) ve bir muhasebe bürosunda çalışan Sümeyye Tosun (23) beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin 6'ncı beşiz bebeklerinin annesi Sümeyye Tosun, '5 yıldır çocuk özlemi duyuyorduk. 2 tane kaybımız oldu. Allah daha sonra beş bebek verdi. 3 erkek 2 kız dünyaya getirdik. Hüseyin, Ali, Azat, Azra ve Şura isimlerini verdik. Hamilelik süreci sıkıntısız güzel geçti. Sonlara yakın zorladı. Sorunsuz bir şekilde bebeklerim dünyaya geldi. Şu anda ben iyiyim. İsimler arasında eşimin babasının ve dedemin isimleri bulunuyor.