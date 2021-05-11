'İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı'
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı. Hastaneye yatışta yüzde 50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var
|11 Mayıs 2021 18:58
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklaması:
İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle salgının seyrini değerlendirdik. Vaka sayısı ve poliklinik başvuruları %65 azaldı. Hastaneye yatışlarda %50, yoğun bakıma yatışlarda üçte bir oranında düşüş var. İstanbul gösterdiği sabrın meyvesini alıyor. Salgını durdurmak elimizde.
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