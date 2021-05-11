Vaka sayısı yükseldi, hasta ve ağır hasta sayısı düştü
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
|11 Mayıs 2021 19:33
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Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.582 olarak açıklandı.
Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 059 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.
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