Vaka sayısı yükseldi, hasta ve ağır hasta sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 452 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 497 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu, 22 bin 253 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.582 olarak açıklandı.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 059 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.