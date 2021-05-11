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Pençe operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.
 11 Mayıs 2021 19:02
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Pençe operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyuruldu.

Açıklamada, operasyonda 1 M-16 A4 piyade tüfeği, 5 AK-47 piyade tüfeği, 1 SB-81 anti tank mayını, 5 anti tank roket mühimmatı, 105 mm'lik 1 top mühimmatı, 5 el bombası, 1 bidon amonyum nitrat uzaktan komutalı El Yapımı Patlayıcı (EYP), 4 alfa fire düzenek EYP, 6 basma düzenek EYP, 1 kutu 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 5 M-16 A4 piyade tüfeği şarjörü, 5 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 5 sevk fişeği, 1 devre ölçer, 1 alfa fire, 1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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