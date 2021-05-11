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Emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Aydın'ın Köşk ilçesinde 29 yıl bir telekomünikasyon şirketinde çalıştıktan sonra bu yılın başında emekli olan Süleyman Çapar (55), bankadaki 163 bin liralık emekli ikramiyesinin 157 bin lirasını, telefon dolandırıcılarına kaptırdı.
 11 Mayıs 2021 19:06
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Emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Köşk ilçesinin kırsal Başçayır Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Süleyman Çapar, 29 yıl bir telekomünikasyon şirketinde işçi olarak çalıştıktan sonra bu yıl ocak ayında emekli oldu. Emekli ikramiyesini bankaya yatıran Çapar, sahibi olduğu incir bahçelerinde çiftçilik yapmaya başladı. 28 Nisan günü atlarla incir bahçesinde ağaçların çevresini sürdüğü sırada telefonla arayan kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. Bu kişi, kredi kartı aidatı ile daha önce kullandığı kredilerin dosya masraflarını geriye ödeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine Süleyman Çapar, telefondaki kişiye kimlik bilgilerini verip, istedikleri bazı numaraları tuşladı. Bu şekilde kimlik bilgilerini ele geçirip, telefonunu yönlendiren şüpheliler, Çapar'ın hesabındaki 163 bin liranın 130 bin lirasını bir bankaya 27 bin lirasını da başka bir bankaya havale ederek dolandırdı. Telefonu kapattıktan sonra şüphelenip, hesabının bulunduğu bankayı arayan Çapar, 157 bin lirasının bilgisi dışında başka hesaplara havale edildiğini öğrenince dolandırıldığını anladı. Hemen hesabını bloke ettiren Çapar, soluğu jandarmada alıp, şikayetçi oldu.

'NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM'

Olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını belirten Süleyman Çapar, "Gelen telefonu açtım. Dolandırıcı olduklarını bilmiyordum. Bana, hesabımın bulunduğu bankadan aradıklarını söylediler. Kimlik bilgilerimi sordular, ben de cevapladım. Çok geç kendime gelerek bankamı aradığımda bankadan 'dolandırıldığım' söylendiğimde neye uğradığımı şaşırdım. Hemen hesabımı dondurttum. Böylelikle hesabımdaki kalan 6 bin lirayı kurtardık. Dolandırıcılar nasıl yaptılarsa telefonumu yönlendirme yapmışlar. Şikayetimden sonra jandarmayı benim telefonumdan arayan şüpheli, "Para benim param, Şikayetçi değilim, sizi ilgilendirmez' dedikten sonra, telefon numaralarını kullanılmaz duruma almışlar. Jandarmaya tekrar gittiğimde telefonumun yönlendirildiğini orada öğrendim ve şaşkına döndüm. 29 yıllık birikimin gitti. Adaletten ve yetkililerden yardım bekliyorum. Adaletimize elbette güveniyorum. Benim başıma geldi. Başkalarının başına gelmesin çok kötü bir şey. Yılların birikimi 2 dakikada uçtu gitti. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. İnşallah benim bu haykırışım başkalarının dolandırılmamasına vesile olur" dedi.
DHA
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