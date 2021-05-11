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Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan, Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Ormanı'nda firma tarafından sosyal medyada paylaşılan organizasyon hazırlıkları görüntüleri, doğaseverlerin tepkisini çekti. Belediye ekiplerinin uyarısı üzerine firma yetkilileri, sosyal medya paylaşımlarını kaldırırken, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, "35'ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi, doğal yaşamın bitirilmesi, hakikatten akıl alır gibi değil" dedi.
 11 Mayıs 2021 19:09
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Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi

Ondokuzmayıs ilçesinde yer alan, Türkiye'deki nadir subasar ormanlarından, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Galeriç Ormanı, bu yıl kuraklık nedeniyle susuz kaldı. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ve 35 ötücü kuş türünün kuluçkaya yattığı ormanlık alan, firma tarafından düğün organizasyonlarında kullanılmak üzere süslendi. Sosyal medyada paylaşılan orman içindeki organizasyon hazırlık görüntüleri, doğaseverlerin tepkisini çekti. Tepkiler üzerine devreye giren Samsun Büyükşehir Belediyesi, firmaya uyarı gönderdi. Uyarılar üzerine organizasyon firması, orman içindeki süslemeleri ve sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı. Firmaya sadece düğün fotoğrafları çekimi yapılması koşuluyla izin verildiği öğrenildi.

'YARIM METRE SU OLMALIYDI'

Galeriç subasar ormanlarının, Türkiye'nin sayılı güzide yerlerinden biri olduğunu söyleyen kuş fotoğrafçısı Hasan Aktürk, "Burası yaklaşık 1000 yılda bir oluşabilecek cennet köşesi. Normalde bu mevsimlerde yarım metreye kadar su olması ve nilüfer çiçekleriyle donanmış olması gerekirdi. Subasar ormanlarının özelliği de zaten budur. Buraya ilk önce bir kulübe ardından da yürüyüş yolu yapıldı. Bir şeyler yapıldıkça burası kuraklaştı. Burada normalde diğer fotoğrafçılarla beraber çok güzel fotoğraflar çekiyorduk. Burası aynı zamanda Alaca ve Keçeli baykuşlar başta olmak üzere 35'ten fazla kuş çeşidinin evi konumundadır; fakat şu an burada büyük bir kuraklık mevcut. Eğer bu kuraklık doğa tarafından karşımıza çıkıyorsa yetkililerin bu sorunun çözümüne ilişkin bir şeyler yapması gerekiyor. Buranın eski haline gelmesi için uğraşmaları lazım" dedi.

'BURASI DÜĞÜN YAPILACAK YER DEĞİL'

Bölgedeki kuraklığın çözülmesi gerekirken, organizasyonlara bırakılmasının büyük hata olduğunu söyleyen Aktürk, "Burada düğün organizasyonları yapılmaya başlanıyor. Burası bu tarz şeyler için kullanılabilecek bir yer değildir. Burada onlarca ağacı ben yerde görüyorum. Bir şekilde kesilmiş, kırılmış ve yere düşmüşler. Bunlar bizim ciğerlerimiz ve şehrimizin doğal güzellikleri. Kuraklık içinde bir yerle karşı karşıyayız. Cennet köşemizin geldiği hal bu şekilde. Acilen çözüm bulunması lazım. Burada düğün salonu istemiyoruz" diye konuştu.

'35'TEN FAZLA KUŞ ÇEŞİDİ RAHATSIZ EDİLECEK'

Alanda yapılan çalışmaların hukuka ve akla aykırı olduğunu belirten Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ ise şunları söyledi:

"Kızılırmak Deltası RAMSAR Sözleşmesi ile koruma altına alınan bir alan. Söz konusu düğün organizasyonu ormanın içinde yapılmaması gerekiyor. Para kazanma ve ticarete açma düşüncesi maalesef Türkiye'nin en nadir yerlerinden olan ve korunması gereken alanı ticari faaliyete açmak akıl alır gibi değil. Ben yıllarca doğa fotoğrafçılığı, kuş fotoğrafçılığı yapmış birisiyim şu an bu alana fotoğrafçıların araba ile girmesi dahi yasak. Doğayı koruyan kişilerin bile araba ile girmesinin engellendiği bir yere ticari faaliyet yürütecek tesis açılması ve bu tesis için bugün yarın mutlaka altyapı çalışmalarının da götürülmesi gerekiyor. Türkiye'deki düğün organizasyonlarının gecenin bir yarısı havai fişeklerle yapıldığını biliyoruz. 35'ten fazla kuş çeşidinin olduğu bir alanın bu şekilde rahatsız edilmesi doğal yaşamın bitirilmesi hakikatten akıl alır gibi değil. Şu an Galeriç ormanlarında su yok. Bizim nisan ayında kasık çizmesiyle bile yürümekte zorlandığımız alanda şu an 1 damla su yok. Bu suyun olmaması, sadece kuraklıkla mı izah edilebilir ya da orada yapılan çalışmalarla mı izah edilebilir, sorulması gerekiyor."

GALERİÇ ORMANI

56 bin hektar alanı kapsayan ve 359 kuş türünün bulunduğu Kızılırmak Deltası'ndaki Galeriç Ormanı, Türkiye'nin nadir subasar ormanları arasında yer alıyor. Biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olan ormanda 35 ötücü kuş türü kuluçkaya yatıyor. Bölgenin doğal hayat açısından en dikkat çeken alanı ise ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döken ormanlarıdır. Bu ormanlar, parçalanırken, Yörükler beldesi kuzeyinde kalan Galeriç Ormanı, bütünlüğünü korumakta. Kızılırmak Deltası, barındırdığı kuş varlığı açısından büyük öneme sahip.

DHA
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