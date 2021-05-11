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Prof. Dr. Eldar Zeynalov, koronavirüsten hayatını kaybetti

Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov (60), Aydın'da 15 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Zeynalov'un ölümünü duyuran Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Ani ölümü bizleri çok üzdü. Şu an ailesinden kardeşleri ve ablası ile irtibat halindeyiz. Cenazenin nerede toprağa vereceğimize birlikte karar vereceğiz" dedi.
 11 Mayıs 2021 19:10
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Prof. Dr. Eldar Zeynalov, koronavirüsten hayatını kaybetti

Azerbaycan asıllı Rus ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal'ın daveti üzerine 4 yıl önce, resim çalışmaları yapmak için Aydın'ın Karacasu ilçesine geldi. Prof. Dr. Zeynalov, 25 Nisan'da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Prof. Dr. Zeynalov, doktorların tüm çabasına rağmen tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

İLÇEDE ÜZÜNTÜ

Zeynalov'un ölümü Karacasu ilçesinde üzüntüye neden oldu. Dünyaca tanınan mimar ve ressam Zeynalov'un ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Belediyemizin dış cephesinde çalışmalarını sürdüren Azerbaycanlı ressam ve mimar Prof. Dr. Eldar Zeynalov Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

'CENAZE İÇİN AİLES İLE İRTİBATTAYIZ'

Başkan İnal açıklamasında Zeynalov'un ani ölümünün büyük üzüntü yarattığını vurgulayarak şunları söyledi:

"İtalya, Rusya, ABD, Avusturya ve Almanya'da resim galerileri bulunan ve bugüne kadar çok sayıda ülkede sergi açan, Moskova Mimarlık Akademisi'nde ders veren Azerbaycanlı Mimar ve Ressam Prof. Dr. Eldar Zeynalov'un ani ölümü bizleri çok üzdü. Çünkü ünlü ressam Zeynalov, Karacasu ilçesini çok sevmişti. Karacasu ilçesini yaptığı eserleri ile resimleri ile tüm dünyaya tanıtabilme hayalleri vardı. Bunun için çalışıyordu. Ama tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın hastalık buna izin vermedi. Şu an ailesinden kardeşleri ve ablası ile irtibat halindeyiz. Cenazenin nerede toprağa vereceğimize birlikte karar vereceğiz."
DHA
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