İki doz aşı olanlar HES üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Kovid-19 aşısının iki dozunu olanlar Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden "Türkiye Cumhuriyeti Aşı Kimliği" oluşturabilecek.
|11 Mayıs 2021 19:14
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 aşısı olanlara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, iki doz aşı olan vatandaşlar, bakanlığın HES uygulamasına girerek aşı kimlik kartı düzenleyebilecek.
Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası yer alıyor.
Ayrıca, kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu bulunuyor.
Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda sistem e-Nabız'a yönlendiriyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Deniz polisi denetime çıktı, balıkçılar salyayı şikayet etti
11 Mayıs 2021 19:28
|Online yemek siparişinde çalışma saati değişiyor
11 Mayıs 2021 15:52
|Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf
11 Mayıs 2021 14:34
|Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
11 Mayıs 2021 12:57
|Yönetmelik değişti, elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 11:51
|İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
11 Mayıs 2021 10:50
|Kağızman'da 2 köy karantinaya alındı
11 Mayıs 2021 10:43
|700 bin kamu işçisine bayram öncesi ödeme
11 Mayıs 2021 09:05
|Hakim-savcı adaylarına ilk kez Türkçe dersi verildi
11 Mayıs 2021 08:28
|17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma: Önce okullar ve esnaf
11 Mayıs 2021 07:55