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Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
 11 Mayıs 2021 19:21
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Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
Anadolu Ajansı
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