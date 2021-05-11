Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.
|11 Mayıs 2021 19:21
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