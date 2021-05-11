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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
 11 Mayıs 2021 19:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Teğmen Osman Alp son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı
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