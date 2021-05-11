Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|11 Mayıs 2021 19:41
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde ikmal konvoyuna yapılan roketli saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.Şehit Teğmen Osman Alp son yolculuğuna uğurlandı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Tunceli Valiliği, o iddiaları yalanladı
11 Mayıs 2021 20:31
|Vaka sayısı yükseldi, hasta ve ağır hasta sayısı düştü
11 Mayıs 2021 19:33
|Soyer'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Biz bu gurur nişanesini taşımaya kararlıyız
11 Mayıs 2021 17:40
|'Türk milleti Kudüs'ün teslimine göz yummayacak, rezalete seyirci kalmayacaktır'
11 Mayıs 2021 16:51
|'Acil Kudüs Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıklandı
11 Mayıs 2021 16:38
|'HSK'nın 21 üyesinin Cumhur İttifakından çıkma ihtimali var'
11 Mayıs 2021 16:20
|Kamu Başdenetçisi Malkoç, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını kınadı
11 Mayıs 2021 15:33
|Akşener'den TESK'in talebine destek
11 Mayıs 2021 15:22
|Feyzioğlu'ndan İsrail'e uluslararası yaptırım çağrısı
11 Mayıs 2021 15:10
|Ulaştırma Bakanı: ikizdere'de mevcut doğal yaşamın geri kazanılması sağlanacaktır
11 Mayıs 2021 14:19