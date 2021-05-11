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Diyarbakır'da heykel tartışması

Diyarbakır'da havalimanı kavşağına yerleştirilen halay çeken folklor ekibi, karpuz içinde çocuk, kadayıf tepsisi taşıyan adam heykelleri ve burmalı bilezik figürü tartışma konusu oldu.
 11 Mayıs 2021 19:42
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Diyarbakır'da heykel tartışması

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli değerleri arasında yer alan karpuz, kadayıf, folklor ekibi ve burmalı bileziğin tanıtımını yapmak amacıyla Diyarbakır Havalimanı kavşağındaki heykel çalışması tartışmaları beraberinde getirdi.

Karpuz içinde çocuk heykelindeki yüzün çocuğu değil, 'Çinli' bir yetişkini yansıttığı tartışmaları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından dile getirildi.

Tepkilerin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı havaalanı kavşağında yapılan maketlerle ilgili olarak ihalenin 12 Kasım 2021'de yapıldığını ve en düşük teklifi veren firmanın ihaleyi kazandığını bildirdi.

"TÜM DÜZENLEMELERİN BEDELİ 4 MİLYON 412 BİN 835 LİRA"
Açıklamada, "170 dönümlük alanda; çevre düzenlemesi, ağaç dikimi, çim serimi, çalı ekimi, su depoları, drenaj sistemi için yapılan ihalenin tutarını, maketler için yapılan harcama şeklinde göstermektedirler. Diyarbakır Uluslararası Havalimanı Yonca Kavşağı düzenleme ihalesi, 12 Kasım 2020'de 'havaalanı yonca kavşağı peyzaj düzenleme yapım işi' adıyla, canlı yayında gerçekleştirilmiştir. 15 firma ihaleye katılmıştır. 4 milyon 412 bin 835 lira olarak en düşük teklifi veren firma ile anlaşılmıştır. 170 dönümlük alandaki bütün çalışmalar, düzenlemeler, yatırımlar bu ihale kapsamında yapılmaktadır.'' denildi.

"TARTIŞMANIN ZARARI YOK FAYDASI VAR"
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tartışmalar üzerine konuyla ilgili, "Bırakın Diyarbakır'da karpuz tartışılsın, güzellikler tartışılsın. Diyarbakır'da arzumuz isteğimiz budur. Akşamki tartışmanın Diyarbakır'a bir zararı yok faydası var arkadaşlar. Eğer gerçek fotoğraflarla beraber karşılaştırırsanız gerçeğe çok uygun olduğunu da görürsünüz. Bebeğin Diyarbakırlısı, Vanlısı, Rizelisi olmaz arkadaşlar. Dünyanın bütün bebekleri de birbirine benzer, ne olur bebekleri birbirinden ayırmayın." ifadelerini kullandı.

"DİYARBAKIR'IN TANITIMI BÖYLE OLMAZ"
Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu ise, yapılan işin yanlış olduğunu ve Diyarbakır'ın tanıtımının bu şekilde olamayacağını söyledi.

Diyarbakır'ın tanıtımının karpuzla ve bu heykellerle olmayacağını ifade eden Aksu, "Olsa dahi yapılan bu iş çok kötü. Kime yaptırılmışsa bilmiyorum ama Diyarbakır'ın tanıtımı böyle olmaz. Eğer yapmak istiyorlarsa oraya dev bir pano koysunlar, ben iddia ediyorum 5 kuruş para da verdirmeyeceğim onlara. Reklam karşılığı Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarını, Diyarbakır'ın manevi değerlerini, Eğil'i, peygamberler kabrini, Hz. Süleyman'ı, Ulu Cami'yi, hanları, hamamlarını, Diyarbakır'ın Körtük Tepesi'ni tanıtsınlar. Gelen kişi en azından orada bir kültürü görsün. Yapılan bu ucubeyi lütfen yıksınlar. 5 bin sene önce yapılan surlardaki kitabeler dahi o yapılan işten çok daha güzel. Bazalt taşa işlenmiş o dönemdeki şartlarda yapılmış iş, bundan çok daha güzel. Biz kabul etmiyoruz. Ben bilirim, ben yaparım meselesi olamaz, burada Diyarbakırlılara soracak, sivil topluma soracak, Diyarbakır'ın dinamikleri var. Bu iş yanlış, kaldırsınlar. Diyarbakır'ın tanıtımı da böyle olmaz. Orayı düzeltsinler, biz bunu istiyoruz."

"ÇOCUK HEYKELİ KALDIRILMALI"
Diyarbakır Karpuz Yetiştiricileri Derneği Başkanı Adil Aydın da, kapuz heykeli dışında yapılan figürlerin güzel olduğunu söyledi.

Karpuz içinde çocuk heykelinin düzeltileceğine inandığını belirten Aydın, "Diyarbakır'ın simgesi olan kadayıf, hasır bileziği güzel olmuş. Tanıtım noktasında belli noktalara konulması da güzel olmuştur. Bunda herhangi bir itiraz söz konusu değildir. Yapılan yanlışlar varsa da Diyarbakır valimizin bu yanlışı düzelteceğini biliyoruz. Buradaki sıkıntı karpuzdaki figürün çocuğa benzememesidir. Bütün mesele budur. Gerekirse vali beyin talimatıyla bunun kaldırılıp yeniden bir heykel kurulması lazım. Sanırım Vali Bey bu konuya el atmıştır, müdahale edecektir, heykel sökülüp yerine başka bir heykel dikileceğini tahmin ediyorum ve kendisine güvenip inanıyorum." diye konuştu.
Memurlar.Net
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