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Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 4 günlük bebeğini boş bir alana bırakarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki yabancı uyruklu vicdansız anne çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 11 Mayıs 2021 20:35
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Bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne tutuklandı

Salihli'nin Zafer Mahallesi Site Caddesi'ndeki boş bir arsada çukur içerisine battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan ve kaldırıldığı hastane de öldüğü tespit edilen erkek bebeğin, kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki tüm hastanelerde son 1 hafta içerisinde doğum yapan kişilerin kayıtlarını incelemeye alan ekipler, göbek kordon bağından annenin yabancı uyruklu 17 yaşındaki N.H.A. olduğunu tespit etti. Ekipler, Yeşilova Mahallesi yakınlarında anne ve kardeşleri ile birlikte yaşayan N.H.A. ve amcasının oğlu iddia edilen A.A.'yı (20) yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne N.H.A., Türk Ceza Kanununun kasten adam öldürme, kasten adam öldürme suçunun üst soy veya alt soydan birine, eş veya kardeşe karşı işlenmesi, akrabalık ilişkisi olan kişinin öldürülmesi suçlarını düzenleyen 82/1-d ve 82/1-e maddeleri kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, yanındaki A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Boş arsaya terkedilen 4 günlük bebek, hayatını kaybetti

Hamileliğini ailesinden gizlemiş

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan yabancı uyruklu annenin tercüman huzurunda alınan ifadesinde, hamileliğini ailesinden korktuğu için gizlediğini ve hastanedeki doğumun ardından bebeği boş arsaya bıraktığını söylediği iddia edildi. Öte yandan N.H.A.'nın eşinin ise yurtdışında olduğu iddia edildi.
İhlas Haber Ajansı
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