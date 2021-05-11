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Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Slovakya, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya aldı.
 11 Mayıs 2021 20:36
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Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Covid-19'a karşı AstraZeneca ile aşılananlarda kanda pıhtılaşma görülmeye devam ediyor. Slovakya Sağlık Bakanlığı, 47 yaşındaki bir kadının AstraZeneca ile aşılanmasının ardından kanında meydana gelen pıhtılaşma sonucu hayatını kaybetmesinin ardından aşının kullanımının askıya alındığını açıkladı. AstraZeneca ile ilk doz aşılanmayı bekleyenlere söz konusu aşının yapılmayacağını ifade eden Sağlık Bakanlığı, şimdiye kadar AstraZeneca'nın birinci dozu ile aşılanmış kişilere ise ikinci dozun uygulanacağını bildirdi.

Slovakya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Zuzana Eliasova, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini, bu hafta içinde aşılama konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceklerine ilişkin açıklama yapacaklarını bildirdi.

Slovakya Devlet İlaç Kontrol Enstitüsü (SUKL), ismi açıklanmayan kadının ölümü ile AstraZeneca aşısı arasındaki olası bağlantıya dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı
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