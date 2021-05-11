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MHP'nin anayasa önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

MHP lideri Devlet Bahçeli, hazırladıkları 100 maddelik anayasa önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını söyledi.
 11 Mayıs 2021 20:51
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MHP'nin anayasa önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

100 maddelik anayasa önerisinin bugüne kadar sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgi ve takdirine sunulduğunu söyleyen Bahçeli, bunun haricinde metni eline alanın, görenin ya da okuyanın olmadığına vurgu yaptı.

Bahçeli, MHP'nin anayasa öneri metnini eleştiren muhalefet partilerine de tepki gösterdi.

"Değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir. Anayasa öneri metnimize, hayal mahsulü isnatlarda bulunmak Türkiye'nin dağılan, çözülen, marjinalleşen, perişanlık yaşayan çapsız muhalefet anlayışının belgeli vesikasıdır" dedi.

Devlet Bahçeli, Anayasa çalışması olanların millete açıklaması çağrısında da bulundu.
Memurlar.Net
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