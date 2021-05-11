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Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi

Formula 1'in Türkiye'de yapılması planlanan yarışı iptal edildi. İptal haberini yayıncı kuruluş S Sport duyurdu.
 11 Mayıs 2021 20:59
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Formula 1'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1'de Kanada yarışlarının yerine bu sene Türkiye takvime dahil edilmişti.

İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park'ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran'da yapılacaktı.
Memurlar.Net
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