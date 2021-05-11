Prof. Dr. Bektaş: Beş Kovid-19 hastasının biri çocuk
|11 Mayıs 2021 21:16
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Amerikan Pediatri Akademisi son yayınladığı rapora göre yeni tip koronavirüs (Covid-19) çocuklarda bir yıl içinde 8 kat artış gösterdi.
Peki ülkemizdeki durum ne? PROF. Dr. Sırrı Bektaş çocuk vaka sayılarındaki artışla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulundu:
Tahmin edildiği gibi bizde de Amerika'daki gibi çocuk vakalarında ciddi bir artış görüyoruz. Pratik uygulamalarında her gün bu tarz vakalarla karşılaştıklarını belirten Bektaş, "Corona salgını ilk çıktığı dönemde yüz vakadaki belki 1 belki daha az vaka çocuk olurken daha hafif seyrederken varyantların ortaya çıkmasıyla çocuklardaki vakalarımız artmaya başladı. Neredeyse beş hastanın biri çocuk oluyor. Yüzde bir-ikilerden yüzde 20'lere çıkmaya başladı. Bu haklı olarak hepimizde endişeler ortaya çıkarmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.
MAALESEF KAYBETTİĞİMİZ ÇOCUKLAR VAR
Durumu ağır olan çocuk var mı sorusu üzerine Sırrı Bektaş; "Maalesef kaybettiğimiz çocuklar da var. Bizim vakalarımızda da kaybettiğimiz çocuklarımız oluyor. Ama gene sevinerek söylememiz gerekir ki gene de çocuklarımızın çok önemli bir kısmı belirtisiz atlatıyor hastalığı, veya hafif belirtilerle seyrediyor. Ölüm oranları düşük olmakla beraber, rastlanıyor" ifadelerini kullandı.
ENFEKSİYONDAN SONRA MIS-C RİSKİ
Pozitif çocuk vakalarda MIS-C sendromu riskini de dikkat çeken Bektaş, "Enfeksiyondan 2-6 hafta kadar sonra bazı belirtiler ortaya çıkıyordu. Kiminin kalbini, kiminin bağırsaklarını kiminin de beynini etkiliyor. Bu bölgelerde çeşitli ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Oldukça ağır bir tablo şeklinde seyrediyor ve hastane de yatmayı gerektiriyor" dedi.
Mevcut aşılar da çocuklarda da kullanılmalı mı soruna ise: "Kesinlikle cevabını veren Sırrı Bektaş, Zaten aşı bu işin temeli çocuklarımızı da aşılamalıyız. 2 yaşından itibaren hatta benim düşünceme göre 6 aydan sonra bütün çocuklarımızın aşılanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.
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