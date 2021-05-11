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Orman Mühendisleri Odası'ndan İsrail'i boykot çağrısı

Orman Mühendisleri Odası, İsrail için boykot çağrısı yaptı.
 11 Mayıs 2021 21:39
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Orman Mühendisleri Odası'ndan İsrail'i boykot çağrısı

İsrail denen terör devletinin Filistin halkına yaptıkları tüm dünyanın gözleri önünde yeniden sergilenmiştir.

Hiç şüphesiz İsrail'in işlemiş olduğu insanlık suçuna ses çıkartılmadığı sürece bu durum böyle devam edecektir. Bu millet gün gelecek ona ses çıkartmayanlarında başına aynı belayı açacaktır. Çünkü doymuyor ve dünyadaki tüm yaşamsal ve insani hakları kendi meşru hakları olarak görerek kendileri dışındaki herkesi kendilerine musahhar hizmetkar addediyorlar. İsraillinin dünya anlayışı budur.

İnsana, insan gibi bakmayan barbar, vahşi bir milletin yapmış olduğu bu insanlık dışı davranışa Müslümanlar dışında diğer dinlere mensup olanlar ses çıkartmadan seyredeceklerse bilsinler ki onların gözünde sizin durumunuzda biz Müslümanlardan farklı değildir.

Vicdanları hiç sızlamadan çocukları, gençleri, kadınları katleden, hiç utanmadan sıkılmadan Filistinlilerin evlerini gasp eden bu insanlık vasfından uzak terör devletinin tek anlayacağı dil o çok değer verdikleri dünyalık servetleridir. Çünkü dünya üzerindeki siyasi etkileri de bu maddi servet üzerine inşa edilmiştir.

Bizler Orman Mühendisleri Odası olarak özellikle üyelerimize bir çağrıda bulunmak istiyoruz:

İsrail ve İsrail menşeli hiçbir ürünü almamalarını, boykot etmelerini, yakın çevrelerini bilinçlendirmek için iletişimde bulundukları herkese bu durumu anlatmalarını ve sosyal medya üzerinden İsrail'in yaptığı her zulmü duyurmalarını rica ediyoruz. Şu an için elimizden gelebilecek en elle tutulur cevap bu olacaktır. Zira İsrail denen terörist devletin tek gücü ve özgüveni maddi gücüdür. İsrail'in maddi gücü olmadan kendine güveni asla olmayacaktır.

Bu gün varlıklarını sürdürmelerinin de yegane nedeni 1492 sürgünü sonrası Osmanlı topraklarına sığınmalarıdır. Yahudiler inanç ve kültürlerini özgürce yaşadıkları bu topraklarda asla insanlık dışı bir muamele görmeden yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Gördükleri iyiliklere karşı nankör olan bu hain millette sert bir cevap vermenin, had bildirmenin vakti çoktan gelmiştir.

Devletimizin bu konuya el atacağına ve gereğini yapacağına inancımız tamdır. Zira bu devlet ümmetin sığındığı son kaledir ve devlet büyüklerimiz de bunun bilincindedir. Bizlerse Filistinli kardeşlerimizin yanında ve Mescid-i Aksa'nın etrafında surlar örmeye elimizden ne gelirse yapmaya gayret edeceğiz.

Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu
Memurlar.Net
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