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Ramazanın son iftarı Edirne'de yapılacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın son iftarı Edirne'de yapılacak.
 11 Mayıs 2021 21:50
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Ramazanın son iftarı Edirne'de yapılacak

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Kovid-19 gölgesinde geçirilen on bir ayın sultanı ramazan yarın sona erecek.

Ramazanın son günü ilk imsak Ardahan'da 03.02'de, ilk iftar Hakkari'de 19.11'de; son imsak Muğla'da 04.19'da, son iftar da Edirne'de 20.30'da yapılacak.

"Şevval hilali Türkiye'de hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek"

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın müjdecisi şevval hilalinin dünyanın birçok bölgesinde görülebileceğini bildirdi.

13 Mayıs Perşembe günü şevval ayının birinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü olacağını belirten İşlek, şu ifadeleri kullandı:

"Şevval hilali Türkiye ve Suudi Arabistan'dan hava şartları müsait olduğu ölçüde görülebilecek. Rüyet günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü Ankara'da güneşten 44 dakika, Mekke'de ise güneşten 39 dakika sonra hilal batacak. Güneş battığı anda hilal Mekke'de 7 derece 29 dakika Ankara'da 6 derece 38 dakika ufkun üstünde bulunacak. Hilal görülme kriterleri sağlandığı için hava bulutlu olmadığı sürece her iki şehirden de hilal görülebilecek. Dünyanın büyük bir kısmında hava şartlarının müsait olduğu yerlerde şevval (Ramazan Bayramı) hilali görülebilecek."

"Her şeye rağmen ramazanı içimizde hissedebildik"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Yapıcı, AA muhabirine, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazanın buruk geçtiğini söyledi.

Akraba komşu ve dostlarla yapılan iftarlara hasret kalındığını belirten Yapıcı, "Kovid-19 salgınının ramazan ayının eşimizle çocuklarımızla birlikte hanelerimizde yaşanması noktasında olumsuz bir etkisi olmadı. Ramazan ayı yeniden doğuşu ve kendimizle buluşmayı temsil eder. Bu nedenle her şeye rağmen ramazanı içimizde hissedebildik." diye konuştu.

Salgın nedeniyle ramazan ibadetlerinin daha çok bireysel yapıldığını anımsatan Yapıcı, şöyle devam etti:

"Teravihin camide cemaatle eda edilmemesi ramazanın manevi havasını birlikte yaşama hususunda bir eksiklik olarak hissedildi. Cami ortamında ve cemaatle birlikte olmasa da dijital platformlarda ve televizyon yayınları üzerinden mukabeleler rahatlıkla yapıldı. İnsanlar dua ve ibadet maksadıyla Kur'an-ı Kerim'i her fırsatta okudu. Ancak ramazan umresi maalesef salgın nedeniyle yapılamıyor."

"Bayram tek başına değil birlikte yaşanıldığında güzel olur"

Müslümanların tuttukları orucun hediyesinin bayram olduğunu aktaran Yapıcı, şunları kaydetti:

"Bayram tek başına değil birlikte yaşanıldığında güzel olur. Sevinç paylaşılmazsa bayram öksüz ve yetim kalır. Bayram içe kapanmadan öte dışa açılmadır. Ziyaretleşme ve bayramlaşmanın olmaması insanlara ağır gelecektir. 2020'de yine kısıtlamalı bayramlar yaşadığımız için bu sene olumsuz etkilenme düzeyimiz daha az olur. Tabii ki uzaktan yani online olarak bayramlaşılacak, sohbetler edilecek."
Anadolu Ajansı
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