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Ankara 2 Nolu Barosu İsrail'i kınadı

Ankara 2 Nolu Barosu bir açıklama yaparak İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırıları kınadı
 11 Mayıs 2021 21:54
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Ankara 2 Nolu Barosu İsrail'i kınadı

Ankara 2 Nolu Barosu Türkçe ve İngilizce yayımladığı iki ayrı metinle İsrail'in saldırılarını kınadı

işte Ankara 2 nolu baronun açıklaması;

Yapılan açıklamada "Ayrıca çağrımızın İngilizce versiyonunun da tüm dünya barolarına e-mail yoluyla gönderildiği bilgisini saygılarımızla arz ederiz." denildi

Memurlar.Net
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