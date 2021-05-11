Ankara 2 Nolu Barosu İsrail'i kınadı
Ankara 2 Nolu Barosu bir açıklama yaparak İsrail'in Mescidi Aksa'ya yaptığı saldırıları kınadı
|11 Mayıs 2021 21:54
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Ankara 2 Nolu Barosu Türkçe ve İngilizce yayımladığı iki ayrı metinle İsrail'in saldırılarını kınadı
işte Ankara 2 nolu baronun açıklaması;
Yapılan açıklamada "Ayrıca çağrımızın İngilizce versiyonunun da tüm dünya barolarına e-mail yoluyla gönderildiği bilgisini saygılarımızla arz ederiz." denildi
İsrailin, Mescid-i Aksada inancının gereğini yerine getiren Müslüman kardeşlerimize karşı yaptığı saldırıları şiddet ve nefretle telin ediyoruz.#MescidiAksa#MescidiAksadaBaskınVar pic.twitter.com/s405SRPtuxAnkara 2 Nolu Barosu (@ankara2barosu) May 11, 2021
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