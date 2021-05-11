YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için 5 burs programı

YTB'den yapılan yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk toplumunun akademik gelişimine yardımcı olacak ve başarılarının destekleneceği programların, Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine de katkı sağlayacağı belirtildi.

YTB'nin, yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ettiği aktarılan açıklamada, Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programların, aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlara ana dillerini ve kültürünü öğretecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" geliştirildiği bildirildi.

Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşların başvurabileceği aktarıldı.

Başvurusu kabul edilen adayların, aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçenin ve Türk kültürünün öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacağı belirtildi.

Yurt dışında yaşayan gençlerin lise eğitim başarılarını ödüllendirmek ve gelecek nesilleri teşvik etmek amacıyla YTB, "Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları" programını oluşturdu.

Bulundukları ülkelerin liselerinde Abitur, Baccalaureat, Matura gibi bitirme sınavlarını başarıyla tamamlayanlar ile bitirme sınavı olmayan ülkelerde lise diploması bulunanlar, bu programa başvurma imkanına sahip.

Başvuranlar arasından en başarılı not ortalamasına sahip öğrencilere burs verilecek.

5 kapsamlı burs programı

Yurt dışında yaşayan fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan, mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçen ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri de "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" kapsamında desteklenecek.

Bunun yanında yurt dışında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı, tez aşamasında ya da tez aşamasına geçmek üzere olan vatandaşlar ise "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu" programından yararlanabilecek. Adaylardan, Eğitim, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Hukuk, Göç Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri, Dini Haklar, Dini Eğitim, Avrupa ve İslam, Medya ve Kültürel Çalışmalar, Kültür, Tarih, Sanat ve Edebiyat Araştırmaları, Psikoloji, Sosyoloji ve Pedagoji konu alanlarında tez yazmaları bekleniyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara aile ve sosyal hizmetler konusunda danışmanlık yapacak insan kaynağının yetişmesi için ise YTB tarafından "Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlık Burs Programı" hayata geçiriliyor.

Bu çerçevede pedagoji, sosyal pedagoji, pedagojik psikoloji, psikoloji, klinik psikoloji, tıp ve doğal tıp uzmanlığı, heilpraktiker, gerontoloji gibi alanlarda üniversite eğitimi almış uzmanların terapi ya da danışmanlık gibi özel alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayacak mesleki sertifika programlarının desteklenmesi planlanıyor.

"Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları", "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları" programına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlenirken "Aile ve Sosyal Hizmet Uzmanlık Burs Programına" başvurular ise 20 Mayıs 2021 tarihinde son buluyor.

Programlara ilişkin detaylı bilgiler ve başvuru şartları "https://www.ytb.gov.tr/yvburslari/" adresinde yer alıyor.

Programlara başvurular ise https://basvuru.ytb.gov.tr/"" linki üzerinden çevrim içi yapılıyor.