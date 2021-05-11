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Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor

Suudi Arabistan, Katar, Filistin, Yemen, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Mısır, Sudan, Kuveyt, Bahreyn ve Suriye, Ramazan Bayramının 13 Mayıs Perşembe günü başlayacağını duyurdu.
 11 Mayıs 2021 22:20
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Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor

Söz konusu ülkelerin ilgili kurumlarından yapılan açıklamalarda, Ramazan Bayramının ilk gününün Perşembe günü başlayacağı belirtildi.

Irak'taki Şiilerin ise yarın hilali gözetlemesi ve ona göre bayram gününü belirlemesi bekleniyor. Şiilerin uzun yıllardan beri genelde Sünnilerden bir gün sonra bayram yaptığı gözlemleniyor.
Anadolu Ajansı
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