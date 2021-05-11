Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti
Spor Toto Süper Lig'im 41. haftasında Ülker Stadı'nda Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olmasıyla şampiyonluk şansını sürdürse de son hafta öncesi işini zora soktu.
|11 Mayıs 2021 22:34
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Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk eden sarı lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada şampiyonluk yolunda büyük fırsat tepti.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1 Kayade ve 48'de Hakan Arslan kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 90+3. dakikada Papiss Cisse'den geldi.
Sarı lacivertliler bu skorla 79 puanda kalırken ikinciliği Galatasaray'a kaptırdı ve üçüncü sıraya geriledi.
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