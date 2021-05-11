1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı

Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu ve zirvedeki yerini tehlikeye attı. Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puanlar eşitlenirken siyah-beyazlılar gol averajıyla liderliğini sürdürüyor.
 11 Mayıs 2021 22:35
+Aa- Yazdır
Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray ile puanları eşitlendi.

Mücadelenin 39. dakikasında Bertolacci ile öne geçen Karagümrük, 54. dakikada Ghezzal'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Son sözü ise 80. dakikada Borini söyledi ve Karagümrük sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 81 puanda kaldı ve aynı puanlı Galatasaray'ın gol averajıyla önünde yer alarak liderliğini sürdürdü. Karagümrük'ün puanı ise 57 oldu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
11 Mayıs 2021 22:37		 Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti
11 Mayıs 2021 22:34
Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi
11 Mayıs 2021 20:59		 Şenol Güneş: Lisansı olmayan hocalık yapmamalı
11 Mayıs 2021 08:56
Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir
10 Mayıs 2021 11:40		 TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak
09 Mayıs 2021 21:39
Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
09 Mayıs 2021 01:45		 Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor
08 Mayıs 2021 22:46
Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
08 Mayıs 2021 22:32		 Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
08 Mayıs 2021 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!00:00 - Ramazanda umut var00:00 - 12 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları23:39 - Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Hesabını vereceksiniz23:33 - Ticaret Bakanlığında eşi özelde çalışanların eş durumu tayinleri zorlaştırıldı23:32 - Orman Müdürlüğü: İmamoğlu'nun çip iddiaları gerçek dışıdır
23:16 - İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı23:11 - İYİ Partili Nuhoğlu: Kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz22:48 - Testlerin pozitiflik oranı yaklaşık üçte birine düştü22:46 - Sağlık çalışanlarından 'bayramda tedbiri bırakmayın' uyarısı22:44 - Borsa yarın öğlene kadar açık olacak22:38 - Çin'den salatalık ithalatı yapıldığına ilişkin iddialara yalanlama
22:37 - Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı22:35 - Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı22:34 - Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti22:20 - Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor22:03 - Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü
22:00 - YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için 5 burs programı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
12 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
Ramazanda umut var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bayram arifesi 1
beden eğitimi dersleri 1
En sevmediğiniz özelliğiniz 2
iklim 1
masumlar apartmanı 1
sahil kasabası 1
Kalabalık sevmeyen insan 1
geometri 1
böcek 2
egea 3
SON İLANLAR
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Belvan Ulaşım Geçici 14 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam