Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı
Beşiktaş, Süper Lig'in 41. haftasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu ve zirvedeki yerini tehlikeye attı. Galatasaray'ın kazanmasıyla birlikte puanlar eşitlenirken siyah-beyazlılar gol averajıyla liderliğini sürdürüyor.
|11 Mayıs 2021 22:35
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Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Beşiktaş 2-1'lik skorla kaybetti ve Galatasaray ile puanları eşitlendi.
Mücadelenin 39. dakikasında Bertolacci ile öne geçen Karagümrük, 54. dakikada Ghezzal'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Son sözü ise 80. dakikada Borini söyledi ve Karagümrük sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 81 puanda kaldı ve aynı puanlı Galatasaray'ın gol averajıyla önünde yer alarak liderliğini sürdürdü. Karagümrük'ün puanı ise 57 oldu.
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