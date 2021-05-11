Galatasaray, umudunu son haftaya bıraktı
|11 Mayıs 2021 22:37
|+Aa- Yazdır
Denizlispor ile Galatasaray, Süper Lig'in 41. haftasında karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 4-1 kazandı ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı. Galatasaray'ın gollerini 22. dakikada Halil Dervişoğlu, 35. dakikada penaltıdan Ryan Babel, 86. dakikada penaltıdan Mostafa Mohamed ve 89. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.
Galatasaray'da Emre Akbaba 42. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi. Mohamed'in 85. dakikada kullandığı penaltıda kaleci kurtardı ama atış VAR incelemesi sonucu tekrar edildi.
Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 81'e yükseltti ve Beşiktaş'ın kaybetmesiyle zirvede Beşiktaş ile puanını eşitledi. İki takım arasında 2 gol averaj fark kaldı. Ligden daha önce düşen Denizlispor ise 28 puanda kaldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Beşiktaş, şampiyonluğu tehlikeye attı
11 Mayıs 2021 22:35
|Fenerbahçe, şampiyonluk fırsatını geri tepti
11 Mayıs 2021 22:34
|Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi
11 Mayıs 2021 20:59
|Şenol Güneş: Lisansı olmayan hocalık yapmamalı
11 Mayıs 2021 08:56
|Süper Lig'de şampiyon ve küme düşenler yarın belli olabilir
10 Mayıs 2021 11:40
|TFF açıkladı: O maça 3'te 1'i oranında seyirci alınacak
09 Mayıs 2021 21:39
|Teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdılar
09 Mayıs 2021 01:45
|Fenerbahçe Ankara'dan avantajlı dönüyor
08 Mayıs 2021 22:46
|Beşiktaş şampiyonluk yarışında yara aldı
08 Mayıs 2021 22:32
|Lille Belediyesi: Burak Yılmaz'ın heykelini dikeceğiz!
08 Mayıs 2021 08:52