Borsa yarın öğlene kadar açık olacak
|11 Mayıs 2021 22:44
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Borsa İstanbul Pay Piyasası, Ramazan Bayramı arifesi olan 12 Mayıs Çarşamba günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında pazartesi gününe kadar tatile girecek.
Çarşamba günü, 4,5 günlük tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.
Arife günü yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bugünkü işlemlerin takası, yarınki işlemlerinin takası ile birlikte 18 Mayıs Salı günü yapılacak.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) arife günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.
Borçlanma Araçları Piyasası'nda çarşamba günü aynı gün valörlü işlemler 11.50'ye, ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.
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