İYİ Partili Nuhoğlu: Kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz
|11 Mayıs 2021 23:11
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kadıköy'de Kurbağalıdere'de incelemelerde bulundu. Meral Akşener'e, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti.
KONVOYDA TARTIŞMA
Akşener ve İmamoğlu, Kadıköy Kurbağalıdere'de incelemelerde bulunduktan sonra araçlarına binerek Kurbağalıdere'nin yanında bulunan yürüyüş yoluna geçti. Bu sırada trafik polisi ve zabıta ekipleri konvoyun bir kısmının geçmesinin ardında yolu kapattı. İYİ Parti Milletvekili İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun araçları ise dışarıda kaldı. Nuhoğlu'nun korumaları araçtan inerek, duruma itiraz etti. Bir süre devam eden tartışmanın ardından polis ve zabıta dubaları açarak Hayrettin Nuhoğlu'nun aracına yol verdi. Nuhoğlu aracın camını açarak "Yanlış yapıyorsunuz, kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz" dedi.
RAMBO OKAN'DAN ŞİKAYET
Meral Akşener ve İmamoğlu'nun incelemeleri sırasında, Rambo Okan lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler yanlarına gelerek, "Başkanım bizi şampiyon yapmamak için uğraşıyorlar" dedi. Ekrem İmamoğlu da Rambo Okan'a "Her şey bu akşam güzel olacak inşallah" diye yanıt verdi. Akşener ve İmamoğlu daha sonra incelemelere devam etti.
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