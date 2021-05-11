Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Hesabını vereceksiniz
|11 Mayıs 2021 23:39
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Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde suç örgütü lideri Sedat Peker'in gündemi sarsan açıklamalarına yer verilirken emniyet ağının ifşa olduğu şeklindeki iddialar Süleyman Soylu'yu kızdırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla Cumhuriyet gazetesine tepki gösterdi.
''Hesabını hukuk önünde vereceksiniz"
Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı; "Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir. Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" şekline açıklama yaptı.
Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıylaSüleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 11, 2021
terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan,
ortakları HDPKK için intikam alan,
Cumhuriyet gazetesi; Sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir
Türkiye eski Türkiye değil
Hesabını hukuk önünde vereceksiniz
Cumhuriyet ne diyor?
Cumhuriyet'in haberinde "Sedat Peker'in, Elazığ'da Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümüne ilişkin Mehmet Ağar'ın oğlu AKP milletvekili Tolga Ağar'ı suçlamasının ardından iddiaları yalanlayan Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in, Ağarlar'ın ardından çete raporunda adı geçen Selahattin Yılmaz ve Galip Öztürk'le de fotoğrafı çıktı." ifadeleriyle Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i hedef aldı.
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