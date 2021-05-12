12 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
|12 Mayıs 2021 00:00
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EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, YENADER - "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılacak.
(Ankara / 09.30)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Mescidi Aksa'ya yönelik müdahalesi sonrası yaşanan protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kudüs)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.
2- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 29. haftadan ertelenen Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak maçla tamamlanacak.
(Manisa/15.00)
3- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri, İngiltere'deki Stoke Mandeville Stadyumu'nda yapılacak kura çekiminde belli olacak.
(13.30)
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