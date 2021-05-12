Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
|12 Mayıs 2021 00:31
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Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. 10 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikte tıp merkezlerinde yapılabilecek cerrahi işlemlerde yeni düzenlemeler yapıldı.
İşte 12 Mayıs 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik:
Sağlık Bakanlığından:
AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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