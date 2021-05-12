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THY Genel Müdürü Ekşi yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu." ifadelerini kullandı.
 12 Mayıs 2021 04:33
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THY Genel Müdürü Ekşi yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı

Ekşi, Twitter'dan THY'nin yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı.

Bilal Ekşi, paylaşımında "Bayram gelecek. Nisan ayında 2.4 milyon yolcumuzu ağırladık. Kargo taşımamızı yüzde 56 artırarak 154 bin tona ulaştırdık. Filomuzdaki uçak sayısı 364 oldu. Koronayı temizlik, maske, mesafe (TMM) tedbirleri ile beraber yeneceğiz ve THY her zamanki gibi yüksekten uçacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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THY Genel Müdürü Ekşi yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı
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