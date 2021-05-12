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Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar

Bakan Selçuk: Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi normalleşmenin okullardan başlaması gerektiği yönünde hem eğitim bilimcilerden hem de sağlık bilimcilerden çok sayıda mesaj ve görüş geliyor. Bunun temelinde çocuklarımızın bu dönemdeki bilişsel, sosyal-duygusal ve fiziksel anlamdaki gelişim kayıplarının gelecekte çok daha büyük sıkıntılarla karşımıza çıkabileceği yönündeki değerlendirmeler var
 12 Mayıs 2021 06:32
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Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yol haritasının Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle belirlendiğini, eğitim-öğretim yılının 2 Temmuz'da tamamlanması kararında bir değişiklik düşünmediklerini açıkladı. Selçuk şu değerlendirmeleri yaptı: Akademik anlamdaki eksikliklerin telafisini yaparız ancak okullarımızın sağladığı sosyal ortamı uzaktan eğitimde sağlamak dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil.

Eğitim ve öğretim yılının 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edeceğini vurgulayan Bakan Selçuk, sürece ilişkin şunları söyledi: Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi normalleşmenin okullardan başlaması gerektiği yönünde hem eğitim bilimcilerden hem de sağlık bilimcilerden çok sayıda mesaj ve görüş geliyor. Bunun temelinde çocuklarımızın bu dönemdeki bilişsel, sosyal-duygusal ve fiziksel anlamdaki gelişim kayıplarının gelecekte çok daha büyük sıkıntılarla karşımıza çıkabileceği yönündeki değerlendirmeler var.

VAKA ARTIŞININ EĞİTİMLE İLGİSİ YOK

Akademik anlamdaki eksikliklerin telafisini yaparız ancak okullarımızın sağladığı sosyal ortamı uzaktan eğitimde sağlamak dünyanın hiçbir yerinde mümkün değil. Salgındaki yükselişin tamamıyla yüz yüze eğitime bağlanmasının bilimsel anlamda somut karşılığı yok. Çünkü veriler bize gösteriyor ki, okula giden çocuklarımızın ailelerindeki vaka artışı, toplumdaki genel artışa oranla yüzde 20 daha düşük.

OKULLAR DAHA GÜVENLİ

Okullarımızda tüm hijyen tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulanıyor, sürekli kontrol var. Buna karşın parkta, pazarda, markette kimin ne yaptığını bilme şansımız yok. Okullarımız diğer pek çok ortama göre çok daha güvenli yerler. Sayın Cumhurbaşkanımız, öğrencilerimizle gerçekleştirdiği görüşmede "Gerektiğinde şartları zorlama pahasına evlatlarımızı okullarıyla buluşturmak için her türlü gayretin gösterileceğini" ifade ettiler, salgın sürecinin başından bu yana eğitimin kesintiye uğramaması için tüm imkanları seferber ettiler, minnettarız.

YOL HARİTASI OLUŞTURACAĞIZ

Daha önceki süreçlerde olduğu gibi Bilim Kurulunun güncel verilerle tavsiyelerini bir kez daha ele alarak yol haritamızı oluşturacağız. Koşullar ölçüsünde evlatlarımızı okullarına kavuşturabilmek her zaman öncelikli temennimiz.

GELECEK YILIN TAKVİMİ

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 2 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edeceği hususunda önceden kamuoyunu bilgilendirmiştik. Bu konuda herhangi bir değişiklik düşünmüyoruz. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılının takvimi ise salgının seyrine göre şekillenecek.

HER İHTİMAL DÜŞÜNÜLDÜ

Her ihtimali de düşünüyoruz. Okullarımızı tam zamanlı olarak ve tüm kademelerde yüz yüze eğitime açmamıza engel olacak bir durumla karşı karşıya gelmemiz halinde de hazırlığımız var. Bu konuda önemli bir tecrübe edindik tüm meslektaşlarımla beraber. O durumda da uzaktan eğitime yönelik tüm imkanlarımızı en üst düzeyde geliştirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

YÜZ YÜZE DAHA MUTLU DERS İŞLENİYOR

Öğretmenlerimiz elbette sınıflarında öğrencileriyle yüz yüze çok daha mutlu ders işliyorlar. Ama meslektaşlarımda herhangi bir motivasyon kaybı yok, inanın. Salgının neden olduğu olumsuzlukları bir avantaja dönüştürmek, eğitimde fırsat adaletini sağlamak için tüm paydaşlar uyum içinde, aynı hedefe kilitlendik. Bu dönemde toplum olarak okulun ve öğretmenlerin hayatımızda ne kadar vazgeçilmez bir yere sahip olduğunu bir kez daha anladık. Öğretmenlerimiz bu süreçte dijital becerilerini çok hızlı geliştirdiler.

Özel yetenekli öğrenciler milli meselemiz

Özel yetenekli öğrencilerin eğitimi bizim için "milli" bir meseledir. Öncelikle öğrencilerimize güncel gereksinimler doğrultusunda, yeteneklerine uygun, proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış öğretim programları uyguluyoruz. İleri düzeyde öğrenme ortamları sunmak amacıyla yeteneklerine uygun ve tematik atölyeler oluşturuyoruz. Türkiye'nin önde gelen kurum, kuruluş, üniversite ve sivil toplum örgütleri ile imzaladığımız iş birliği protokolleri kapsamında okul dışı öğrenme ortamlarında tecrübe kazanmalarını, kurumların imkan ve deneyimlerinden faydalanmalarını sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin eğitiminde önemli role sahip olan öğretmenler ve aileler için de çalışmalar yürütüyoruz. Son olarak Bilim ve Sanat Merkezlerinden mezun olan öğrencilerimiz ile halihazırda eğitimine devam eden öğrencilerimiz arasında buluşmalar düzenleyerek deneyimlerini aktarmalarını sağlıyoruz.

EBA TV'den 16 bin 353 saat yayın yapıldı

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) bilindiği gibi Kovid-19 salgınına bağlı uzaktan eğitim sürecinin yürütüldüğü 2020 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen eğitim sitesi haline geldi. Bu bağlamda, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart 2020 tarihi ile 7 Mayıs 2021 arasında EBA'nın televizyon yüzü olarak yayın yapan TRT EBA İlkokul, Ortaokul ve Lise kanalları bu tarih aralığında 16 bin 353 saat yayın yaptı.

Psikolojik destek veriyoruz

Tam kapanma sürecinde de öğretmenlerimizle ve ailelerimizle çevrim içi görüşmeler yapıp onların uzaktan eğitim süreciyle ilgili geri bildirimlerini almaya devam ediyorum. Online olarak "yarım milyon öğretmenimiz" ile görüşme şansım oldu son bir yılda. Bağımsız bir araştırma şirketi aracılığıyla her ay düzenli araştırma yaptırarak analizleri değerlendiriyoruz.

Hedefimiz tüm öğretmenleri aşılamak

İkinci dönemin başında, 15 Şubat'ta köy okullarımızı yüz yüze eğitime açtık. Bu nedenle de aşıda önceliği köy okulu öğretmenlerimize verdik. 24 Şubat'ta öğretmenlerimize yönelik aşı çalışmaları başladı. Ardından resmi ve özel okullardaki 1 milyon 259 bin öğretmenimiz ve eğitim çalışanımızın bilgilerini Sağlık Bakanlığımız ile paylaştık. İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda görev yapan meslektaşlarımız ile birlikte şu ana kadar 425 bin 430 arkadaşımız aşı randevusuna dahil edildi. Aşı tedarikine bağlı olarak kısa bir sürede tüm öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarımızın aşılanmasına ilişkin hedefimiz var.

27 ülkede okullar tamamen kapalı

UNESCO verilerine göre 30 Nisan 2021 itibariyle dünyada 210 ülkenin 27'sinde okullar tamamen kapalı. Geri kalanında okullar açık ya da kısmen açık. İspanya, Birleşik Krallık, Portekiz, İsveç, Arnavutluk'ta okullar tamamen açık.
Avrupa'nın büyük çoğunluğunda okullar kısmen açık. Polonya, Almanya, Norveç, İtalya, Fransa, Danimarka gibi. Okulları tamamen kapalı olan ülkelerden bazıları ise Katar, Lübnan, Kamboçya, Bangladeş, Ekvator Ginesi.

Hüseyin Likoğlu

Yeni Şafak
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