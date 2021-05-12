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Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren otomobil hurda yığınına döndü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsünün ise hayatının kaybettiği öğrenildi
 12 Mayıs 2021 06:55
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Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza saat 03.45'te Büyükçekmece Kumburgaz Mevkii TEM Otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre B.B. idaresindeki 34 RB 9312 idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

Bariyerlere saplanan otomobilin motoru savruldu

Çarpmanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobilin motoru birkaç metre ileri savruldu. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan sürücü ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti.

Otomobil hurda yığınına dönerek kullanılamaz hale geldi

Bariyerlere saplanan otomobilin savrulan motoru ise kaza yerine çağrılan vinç yardımıyla çekiciye konularak otomobille birlikte götürüldü. Kaza yerine gelen belediye ekipleri de yolu temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Kazanın çıkış nedeni ise araştırılıyor.
İhlas Haber Ajansı
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