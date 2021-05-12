1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası

Akademisyen Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatı Prof. Dr. Vahit Bıçak, "Sanık Nazım Hikmet ile aynı soyadı taşıyor" demişti. Bu sözler üzerine sosyal medyadan "Salak, bir de prof. olacak. Nazım Hikmet'in soyadı 'Ran'dır" yazan İsmail Çolak'a 7 bin TL para cezası verildi. Bıçak, istinafa başvurdu.
 12 Mayıs 2021 08:22
+Aa- Yazdır
Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapan ve savunmalarında tartışmalı ifadeler kullanan Prof. Dr. Vahit Bıçak, duruşmada, "Sanık ülkemizin kıymetli değerlerinden Nazım Hikmet ile aynı soyadı taşıyor" ifadesini kullandı. Vatandaş İsmail Çolak da, sosyal medya hesabı üzerinden Bıçak'ın açıklamasına ilişkin olarak "salak @vahitbıçak, bir de Prof. olacak Nazım Hikmet'in soyadı Hikmet değil, Ran'dır" mesajını paylaştı. Bıçak'ın şikayeti üzerine Çolak hakkında 'hakaret' suçundan Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

7 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme "Sözkonusu mesaj içeriğindeki 'salak' ifadesinin sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu" gerekçesiyle Çolak'a 7 bin 80 TL para cezası verdi. Bıçak kararı yeteriz bularak, istinafa başvurdu. Üst sınırdan ceza verilmesi talebinde bulunan Bıçak, "Hakkımda yürütülen sosyal medya linç kampanyası gerekçe gösterilerek 30 yıldır kadrolu öğretim üyesi statüsünde kamu görevlisi olarak görev yaptığım Polis Akademisi'nden ilişiğim haksız yere kesilmiştir. Aylık maaşım olan 13 bin TL'yi 28 Şubat 2020 tarihinden beri alamıyorum. Maddi zararım 150 bin TL" dedi.

'HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİ'

Çolak'ın avukatları Cenk Yiğiter ve Senem Doğanoğlu da cevap dilekçesinde, "Müvekkilimizin kullandığı 'salak' ifadesi bir eleştiridir" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası
12 Mayıs 2021 09:40		 Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
12 Mayıs 2021 08:10
Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?
12 Mayıs 2021 07:43		 Bariyerlere saplanan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
12 Mayıs 2021 06:55
Polisten kaçtı, geri dönüp ceza yememek için dil döktü
11 Mayıs 2021 19:17		 Emeklilik ikramiyesini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
11 Mayıs 2021 19:06
Pençe operasyonlarında silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
11 Mayıs 2021 19:02		 Denizli'de orman yangını çıktı
11 Mayıs 2021 18:15
Antalya'da otomobilin kaldırımda çarptığı kişi öldü
11 Mayıs 2021 18:13		 Haciz sırasında avukatın yanağını ısıran kişiye hapis
11 Mayıs 2021 18:12
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası09:32 - Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu09:24 - Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü09:18 - Dolar ve avro güne nasıl başladı?09:10 - Sağlık Bakanlığı'ndan bayramda sağlıklı beslenme önerileri08:59 - Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı
08:52 - Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı08:45 - İsrail'in hedefi Türkiye sınırına ulaşmak08:35 - Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek08:28 - Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin08:22 - Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası08:10 - Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
08:05 - Erdoğan'ın haklılığı ortaya çıktı: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz07:52 - Salgın kredisini yaygınlaştıracak yeni koşullar07:43 - Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?07:36 - Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor07:25 - SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu
07:16 - Hemşirelerden çağrı: Bu savaşta yanımızda olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın 'İsrail' sansürüne tepki
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
BM Güvenlik Konseyi yeniden toplanıyor!
Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınav test diye sınava çalışmayan öğrenci 2
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep 2
bayram şekeri 3
Sahra Çölü 2
14 kural 2
Tilki uykusu 3
jasat 1
Çar bombası 1
beleş çay 1
Kafaya göre takılmak 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam