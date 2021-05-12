Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Akademisyen Ceren Damar cinayetine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatlığını yapan ve savunmalarında tartışmalı ifadeler kullanan Prof. Dr. Vahit Bıçak, duruşmada, "Sanık ülkemizin kıymetli değerlerinden Nazım Hikmet ile aynı soyadı taşıyor" ifadesini kullandı. Vatandaş İsmail Çolak da, sosyal medya hesabı üzerinden Bıçak'ın açıklamasına ilişkin olarak "salak @vahitbıçak, bir de Prof. olacak Nazım Hikmet'in soyadı Hikmet değil, Ran'dır" mesajını paylaştı. Bıçak'ın şikayeti üzerine Çolak hakkında 'hakaret' suçundan Gölbaşı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

7 BİN TL PARA CEZASI

Mahkeme "Sözkonusu mesaj içeriğindeki 'salak' ifadesinin sövmek suretiyle onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu" gerekçesiyle Çolak'a 7 bin 80 TL para cezası verdi. Bıçak kararı yeteriz bularak, istinafa başvurdu. Üst sınırdan ceza verilmesi talebinde bulunan Bıçak, "Hakkımda yürütülen sosyal medya linç kampanyası gerekçe gösterilerek 30 yıldır kadrolu öğretim üyesi statüsünde kamu görevlisi olarak görev yaptığım Polis Akademisi'nden ilişiğim haksız yere kesilmiştir. Aylık maaşım olan 13 bin TL'yi 28 Şubat 2020 tarihinden beri alamıyorum. Maddi zararım 150 bin TL" dedi.

'HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİ'

Çolak'ın avukatları Cenk Yiğiter ve Senem Doğanoğlu da cevap dilekçesinde, "Müvekkilimizin kullandığı 'salak' ifadesi bir eleştiridir" dedi.