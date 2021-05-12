Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin

Almanya, Facebook'un 2014 yılında satın aldığı WhatsApp'ın kullanıcı verilerini işleyerek üçüncü parti kurumlarla paylaşma planına çok sert bir yanıt verdi.

Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Özgürlüğü Komisyonerliği, Facebook'un "WhatsApp'tan alınan kişisel verileri kendisi için işleme" hamlesine yasak getirdi. Acil olarak üç ay boyunca yasak getirilirken bu kararın Avrupa'daki mahremiyet ve özel yaşam kanunlarıyla ters düştüğü de belirtildi. Alman makamlar, Avrupa genelinde uygulanan Genel Veri Koruma Regülasyonu kapsamında Facebook'a karşı bu kararı aldığını da duyurdu.

DÜNYA TEPKİ GÖSTERDİ

Ocak ayında WhatsApp, kullanıcılarından elde edilen verileri Facebook ile paylaşacağını ve bu sayede gelir elde edeceğini açıklamış fakat bu hamle Türkiye de dahil olmak üzere büyük tepki çekmişti. WhatsApp'ın en büyük pazarı olan Hindistan'da da benzer bir soruşturma başlatılırken, Brezilya'dan da benzer bir hamle gelmişti.

Türkiye'de ise Rekabet Kurulu, verilerin kullanılması ile ilgili soruşturma başlatmış ve bu süreci durdurmaları için geçici tedbir kararı aldırmıştı.

Aslında 2016 yılından beri verileri Facebook ile paylaşan WhatsApp bu yeni hamlesiyle satın alma verilerini de paylaşarak "daha iyi reklam sunma" imkanı tanıdığını da duyurdu.

Hamburglu yetkililer, "Veri transferi birçok açıdan gizliliği ihlal ediyor ve ayrıca bu karar suistimale ve yanlış yönlendirmeye açık" açıklamasını yaptı.