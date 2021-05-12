1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek

Sinovac CEO'su Yin Weidong Bloomberg'e verdiği söyleşide aralarında Türkiye'nin de olduğu beş ülkeye üretim lisansı verdiklerini belirtti. Sinovac farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu ifade etti
 12 Mayıs 2021 08:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Türkiye ile birlikte Endonezya, Brezilya, Malezya ve Mısır'a aşıyı ülkelerinde üretme konusunda lisans verdiklerini beliritti.

Bloomberg'e konuşan Yin, Brezilya, Endonezya ve Türkiye'ye nüfusun yüzde 20'sini aşılamaya yetecek kadar aşı sağladıklarını ancak bunun yetersiz olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Yin, aşıların üretimi için lisanslama sürecine geçtiklerini ifade etti.

Sinovac CEO'su Yin Weidong ise Bloomberg'e verdiği söyleşide farklı klinik sonuçlarını savunurken CoronaVac'ın gerçek dünyada daha iyi sonuç verdiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtti.

Gerçek hayat sonuçları yüksek etkinlik gösterdi

Sinovac Biotech Ltd.'in ürettiği Kovid-19 aşısı CoronaVac, Endonezya'da sağlık çalışanları arasında gerçek hayatta yapılan gözlemde yüksek etkinlik sonuçlarına ulaştı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadı Sadıkin Bloomberg'e yaptığı açıklamada Sinovac aşısı olan 25.374 sağlık çalışanının ikinci dozlarını aldıktan sonra 28 gün boyunca izlendiğini belirtti. Sadıkin'in verdiği bilgiye göre aşı, izlenen grup içinde can kaybını yüzde 100 önlerken hastaneyi yatışlara karşı da yüzde 96 oranında koruma sağladı.

Sadikin, izlenen grupta Kovid-19 bulaşmasının ise yüzde 94 oranında önlendiği bilgisini verdi. Bakanın açıkladığı bu oranın içinde asemptomatik vakaların yer alıp almadığı ise net değil.

Sadıkin "Sağlık çalışanları arasında can kaybı ve hastaneye yatışlarda çok büyük düşüşler gördük" açıklamasını yaptı.
Endonezya'daki sonuçlar aşının üçüncü faz çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre daha yüksek etkinliğe işaret ediyor. Brezilya'daki çalışmalarda CoronaVac aşısının etkinliği sadece yüzde 50'nin üzerinde çıkmıştı.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İsrail'in hedefi Türkiye sınırına ulaşmak
12 Mayıs 2021 08:45		 Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin
12 Mayıs 2021 08:28
Erdoğan'ın haklılığı ortaya çıktı: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz
12 Mayıs 2021 08:05		 Filistin'e sosyal medya kuşatması: Facebook, Instagram ve Twitter'dan sansür
12 Mayıs 2021 06:44
ABD Dışişleri Bakanından İsrail ve Filistin'e 'şiddete son verme' çağrısı
12 Mayıs 2021 06:12		 BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
12 Mayıs 2021 00:33
İsrail saldırılarında şehit sayısı 30'a, yaralı sayısı 203'e çıktı
11 Mayıs 2021 23:16		 Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde 13 Mayıs'ta başlıyor
11 Mayıs 2021 22:20
Slovakya, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı
11 Mayıs 2021 20:36		 Dünya genelindeki ormanlık alanlar Fransa kadar genişledi
11 Mayıs 2021 19:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası09:32 - Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu09:24 - Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü09:18 - Dolar ve avro güne nasıl başladı?09:10 - Sağlık Bakanlığı'ndan bayramda sağlıklı beslenme önerileri08:59 - Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı
08:52 - Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı08:45 - İsrail'in hedefi Türkiye sınırına ulaşmak08:35 - Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek08:28 - Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin08:22 - Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası08:10 - Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
08:05 - Erdoğan'ın haklılığı ortaya çıktı: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz07:52 - Salgın kredisini yaygınlaştıracak yeni koşullar07:43 - Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?07:36 - Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor07:25 - SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu
07:16 - Hemşirelerden çağrı: Bu savaşta yanımızda olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın 'İsrail' sansürüne tepki
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
BM Güvenlik Konseyi yeniden toplanıyor!
Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kalbinde taht kurmak 1
fenni mesul 1
EL ÖPMEK 2
kufu kafre menkavre 1
Asuan 1
insanın enerjisini sömüren insanlar 1
mumya 1
düşmanımın düşmanı dostumdur 1
Sedat peker 1
kod adı kılıçbalığı 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam