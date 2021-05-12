1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı

Yerli üreticilerin başvurusu üzerine Güney Kore menşeli implantlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi
 12 Mayıs 2021 08:52
+Aa- Yazdır
Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, yerli üreticiler Mode Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti, Şanlılar Tıbbi Cihazlar ve Medikal Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti ve AGS Medikal Ürünleri İthalat İhracat Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan başvuruya istinaden, Güney Kore menşeli "implantlar" ürününe yönelik damping soruşturmasının usul ve esasları düzenlendi.

Yapılan değerlendirmede, Güney Kore menşeli ürün için hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu tespit edildi.

2018-2020 yıllarında Güney Kore'den gerçekleşen ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı görüldü.

Yerli üretim dalı tarafından zarara ilişkin sunulan bilgi, belge ve deliller kullanılarak yapılan değerlendirmede, dönem sonu stoklarında artış, verimlilik, kapasite kullanım oranı, ürün nakit akışı ve pazar payı gibi ekonomik göstergelerde bozulmalar yaşandığı anlaşıldı.

Ayrıca Güney Kore'nin üretim kapasitesi ve ihracat kabiliyeti bakımından soruşturma konusu ürün bağlamında küresel pazarda önemli bir konuma sahip olduğu tespit edildi.

Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Güney Kore menşeli ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/maddi zarar tehdidine yol açtığı değerlendirildi.

Yapılan inceleme sonucu damping soruşturması açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla Güney Kore menşeli implantlara yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu
12 Mayıs 2021 07:25		 Çevreyi kirleten tesisler kayıt altına alınacak
12 Mayıs 2021 06:21
YTB'den yurt dışındaki vatandaşlar için 5 burs programı
11 Mayıs 2021 22:00		 Deniz polisi denetime çıktı, balıkçılar salyayı şikayet etti
11 Mayıs 2021 19:28
İki doz aşı olanlar HES üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
11 Mayıs 2021 19:14		 Online yemek siparişinde çalışma saati değişiyor
11 Mayıs 2021 15:52
Şehit aileleri şehitlik ziyaretleri için kısıtlamadan muaf
11 Mayıs 2021 14:34		 Aşı kartında yeni dönem: HES uygulaması üzerinden çıkarılabilecek
11 Mayıs 2021 12:57
Yönetmelik değişti, elektrikli taşıtlar taşımacılıkta kullanılabilecek
11 Mayıs 2021 11:51		 İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
11 Mayıs 2021 10:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası09:32 - Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu09:24 - Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü09:18 - Dolar ve avro güne nasıl başladı?09:10 - Sağlık Bakanlığı'ndan bayramda sağlıklı beslenme önerileri08:59 - Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı
08:52 - Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı08:45 - İsrail'in hedefi Türkiye sınırına ulaşmak08:35 - Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek08:28 - Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin08:22 - Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası08:10 - Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
08:05 - Erdoğan'ın haklılığı ortaya çıktı: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz07:52 - Salgın kredisini yaygınlaştıracak yeni koşullar07:43 - Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?07:36 - Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor07:25 - SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu
07:16 - Hemşirelerden çağrı: Bu savaşta yanımızda olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın 'İsrail' sansürüne tepki
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
BM Güvenlik Konseyi yeniden toplanıyor!
Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gölgesinde kalmak 1
mumya 1
sözlükteki canlanma 1
düşmanımın düşmanı dostumdur 1
binbaşı 2
antropojen 2
kod adı kılıçbalığı 1
Asuan 1
haktan 1
Min-sik Choi 2
SON İLANLAR
Van Belvan Ulaşım Geçici 24 İşçi Alacak
Van Belvan Ulaşım Geçici 7 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 38 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
Lahor Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
Niğde Alay Belediyesi işçi alacak
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 3 bilişim personeli alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam