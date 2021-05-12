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Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, kentteki vaka sayısının son 10 günde yüzde 50 oranında azaldığını açıkladı
 12 Mayıs 2021 08:59
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Kentteki korona virüs (Kovid-19) vaka yoğunluğu ve hastanelerdeki doluluk oranına ilişkin açıklama yapan Vali Masatlı, "Son 10 günde vaka sayılarımızda yüzde 50 azalış oldu. Bu azalışla beraber yoğun bakım ünitelerimizde ve servis yataklarımızda da yüzde 50'ye yakın azalış gerçekleşti. Şu an itibarıyla tam kapanmanın sonuçlarını il olarak görüyoruz" dedi.

"Tam kapanma fırsatını çok iyi değerlendirmemiz lazım"

Sağlık çalışanları ve görevlilerin salgının önlenmesi için çaba sarf ederken kolluk kuvvetlerinin de denetimleri sürdürdüğüne değinen Vali Masatlı, "Tam kapanma bize salgınla ilgili ciddi bir fırsat tanıdı. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bütün vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, öğrencilerimizin belki sabrı azaldı. Ancak önümüzde son bir hafta var. Eğer bu son bir haftayı da iyi değerlendirirsek özlediğimiz günlere çok kısa sürede kavuşmuş olacağız" diye konuştu.

"Bütün vatandaşlarımızın aşıya gereken ilgiyi göstermesini istirham ediyorum"

Amasya'nın aşılama çalışmalarında Türkiye'nin en iyi illeri arasında olduğunu vurgulayan Mustafa Masatlı, "65 yaş üstü vatandaşlarımızda yüzde 87 aşılama oranına ulaştık. Şu an itibarıyla da aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bütün vatandaşlarımızın aşıya gereken ilgiyi göstermesini istirham ediyorum. Çünkü hastalıkla ilgili mücadelemizdeki en önemli silahımız aşı" şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramlarını kutladığı vatandaşlardan tedbirlere uymayı sürdürmelerini isteyen Masatlı, "Lütfen bu bir hafta içerisinde evlerinde kalsınlar. Zorunlu olmadıkça ziyaret etmesinler. Zorunlu olmadıkça caddeye, sokağa çıkmasınlar" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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