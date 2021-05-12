1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar ve avro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 8,31 liradan, avro 10,08 liradan güne başladı
 12 Mayıs 2021 09:18
+Aa- Yazdır
Dolar ve avro güne nasıl başladı?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,30908,3100
Avro10,079010,0800
Sterlin11,710011,7700
ANKARA
ABD Doları8,28008,3400
Avro10,040010,1100
Sterlin11,640011,8400
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa yarın öğlene kadar açık olacak
11 Mayıs 2021 22:44		 Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Mayıs 2021 18:39
Gün sonu döviz fiyatları
11 Mayıs 2021 17:50		 Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi
11 Mayıs 2021 17:18
Borsa günün ilk yarısında geriledi
11 Mayıs 2021 13:00		 Borsa günü yükselişle tamamladı
10 Mayıs 2021 18:24
Gün sonu döviz fiyatları
10 Mayıs 2021 17:37		 Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
10 Mayıs 2021 12:55
Altın yatırımcısı nasıl bir yol izlemeli?
09 Mayıs 2021 20:43		 Altının ons fiyatı, 26 haftanın en hızlı yükselişini kaydetti
09 Mayıs 2021 11:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:40 - Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası09:32 - Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu09:24 - Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü09:18 - Dolar ve avro güne nasıl başladı?09:10 - Sağlık Bakanlığı'ndan bayramda sağlıklı beslenme önerileri08:59 - Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı
08:52 - Güney Kore menşeli 'implantlar' için damping soruşturması açıldı08:45 - İsrail'in hedefi Türkiye sınırına ulaşmak08:35 - Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek08:28 - Almanya'dan WhatsApp'a yasak: Kullanıcı verilerini işleyemezsin08:22 - Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası08:10 - Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
08:05 - Erdoğan'ın haklılığı ortaya çıktı: Siz çocuk öldürmeyi iyi bilirsiniz07:52 - Salgın kredisini yaygınlaştıracak yeni koşullar07:43 - Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?07:36 - Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor07:25 - SGK'nın prostat raporu düzenlemesi karmaşaya neden oldu
07:16 - Hemşirelerden çağrı: Bu savaşta yanımızda olun
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac lisans verdi: Aşı Türkiye'de üretilebilecek
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Instagram'ın 'İsrail' sansürüne tepki
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
BM: İsrail ve Filistin tam ölçekli bir savaşa doğru sürükleniyor
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
BM Güvenlik Konseyi yeniden toplanıyor!
Tıp merkezlerinde yapılan cerrahi işlemlerde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Greenland 2
inuyashiki 2
iklim 1
jasat 1
Sahra Çölü 2
sauropoda 1
Bir hırka bir lokma 1
politik insan 1
melki 1
Videolu yemek tarifleri 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam