Dolar ve avro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 8,31 liradan, avro 10,08 liradan güne başladı
|12 Mayıs 2021 09:18
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