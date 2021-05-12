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Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan Yetiş Arıkan, iddialara göre aracıyla giderken telefonla konuştuğu sırada kendisini ikaz eden polislerin plakasının fotoğrafını çektiklerini görünce tartışma çıktı. Polisler Arıkan'ı araçtan indirip yere yatırdıktan sonra sürükleyerek darp etti. Hastaneden darp raporu alan Arıkan, 2 polisten şikayetçi oldu
 12 Mayıs 2021 09:40
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Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası

Sözcü Gazetesi'nden İsmail Akduman'ın haberine göre; Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde dolmuşçuluk yapan Yetiş Arıkan (35), geçtiğimiz Cumartesi günü 9 aylık hamile eşinin rahatsızlanması üzerine hastaneye gitmek için yola çıktı. Eşini hastaneye bıraktıktan sonra çalıştığı dolmuş durağına giden Arıkan, bir süre sonra eşin almak için aracıyla tekrar hastaneye doğru yola çıktı.

Seyir halinde telefonla konuşan Arıkan'ı sokağa çıkma kısıtlamasında görevli polis ekibi, işaretle uyardı. Yetiş Arıkan da telefonu kapatarak yoluna devam etti. Ancak, aynadan baktığında polislerin plakasının fotoğrafını çektiğini fark etti. Bunun üzerine geri dönerek polislere, "Abi niye fotoğraf çektin? Beni uyardıktan sonra telefonu bıraktım" dedi. Bunun üzerine tartışmaya başlayan dolmuş şoförü Arıkan ile polisler arasında bir süre sonra arbede çıktı.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Arbedenin alevlenmesi üzerine polis memurları, Yetiş Arıkan'ı yere yatırıp kelepçe takmaya çalışırken, bir polis memuru da Arıkan'a yumruk attı. Polisler tarafından yerlerde sürüklenen Yetiş Arıkan, karakola götürülerek "Görevli polis memuruna mukavemet" suçundan ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Arıkan da darp raporu alıp jandarma karakoluna giderek polislerden şikayetçi oldu.

Gündüz vakti yaşanan arbede ve darp anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Arıkan'ın da kendisine kelepçe takan polise tekme atmaya çalıştığı görüldü. Arıkan'ın bu hareketine polis memuru da yumruklarla karşılık verdi. Öfkelenen polis memurunu arkadaşları güçlükle sakinleştirdi.

ARAÇTAN İNDİRİP DARP ETTİLER

Yetiş Arıkan, jandarmada verdiği ifadesinde konuşmak için geri döndüğünü söyleyerek, polis memurlarının kendisine küfür ve hakaret ettiklerini iddia etti. Arıkan, iki polis memurunun kendisini araçtan zorla indirdiğini ileri sürerek, "Araçtan indirip üzerime baskı uyguladılar. Ben o anda hem ayağa kalkmaya çalışıyordum. Hem de derdimi anlatmak istiyordum ancak hiç bir polis beni dinlemedi. Yerde baskı uygulayarak beni kontrol altına aldılar. Ben onlara karşı gelmedim. Tehdit ve hakaret etmedim. Beni yatırdıkları sırada bir polis memuru beni darp edip küfür etti. Onlar bana zor kullandılar ama ben karşılık vermedim" diye konuştu. Yetiş Arıkan kendisin darp eden S.Y. ile, küfür ve hakaret eden F.S. isimli polis memurlarından şikayetçi oldu.
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