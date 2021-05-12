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Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar

Süper Lig'in 41. haftası adeta nefesleri kesti. Şampiyonluk hesapları son haftaya taşındı.
 12 Mayıs 2021 09:49
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Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar

Şampiyonluk yarışı içindeki Fenerbahçe, 41. hafta maçlarında evinde Sivasspor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, 90 dakika sonunda rakibine 2-1 yenildi. Fenerbahçe bu sonucun ardından 79 puanla 3. sıraya geriledi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın arkasına düştü. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1'de Kayode, 48'de ise Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise 90+3'te Mesut Özil'in asisti ile Cisse'den geldi.

Fenerbahçe kaybetti, üçüncü sıraya geriledi!

Beşiktaş'a Fatih Karagümrük şoku

Galatasaray için bir galibiyetten çok fazlası

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'e sahasında 2-1 yenildi; şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı yitirdi. Siyah Beyazlılar, üst üste ikinci maçını da kayberken; konuk ekibin gollerini İtalyan futbolcular attı. Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'in golü yetmedi.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor deplasmanında istediğini aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu gecede rakibini 4-1 yenen sarı-kırmızılılar, zirveye ortak oldu.

Beşiktaş son haftaya +44, Galatasaray ise +42 averajla girecek.

81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, son hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Aynı puandaki Galatasaray ise Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. 79 puandaki Fenerbahçe ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş'ın rakiplerden gelecek haberlere bakmadan şampiyon olabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Ancak Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa şampiyon Galatasaray olacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş'ın yenilmesi ve Galatasaray'ın alacağı 1 puan, Galatasaray'ı şampiyon yapacak. Galatasaray'ın kazanıp Beşiktaş'tan +3 fazla gol atarsa da şampiyon Galatasaray olacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için son haftada Beşiktaş ve Galatasaray'ın yenilip, Fenerbahçe'nin Kayserispor'u deplasmanda yenmesi gerekiyor.

NTV
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