1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Semih Durmuş: Hemşireler için alkış ve takdirden daha fazlası yapılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: Fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü tebrik ediyor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz
 12 Mayıs 2021 10:07
+Aa- Yazdır
Semih Durmuş: Hemşireler için alkış ve takdirden daha fazlası yapılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hemşirelerin özellikle Kovid-19 salgını ile artan iş yüküne dikkati çekti.

Durmuş, Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminin taşıyıcı dinamiği hemşirelerin bugüne buruk bir sevinçle girdiğini belirtti.

Hemşirelerin görev tanımları, istihdam süreçleri ve ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapılmadığını savunan Durmuş, "Üstüne üstlük pandemi, canlarını yakmanın yanında iş yüklerini de tükenmişlik derecesinde artırdı. İş yüküne bağlı olarak aile ve sosyal yaşamları da büyük hasar gördü. Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz ter akıtan, özel-üniversite-devlet hastanelerinde görevli 275 bin hemşirenin durumu maalesef bu." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, Sağlık Bakanlığının da bu tablonun farkında olduğunu belirterek, "Fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü tebrik ediyor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara 2 Nolu Barosu İsrail'i kınadı
11 Mayıs 2021 21:54		 Orman Mühendisleri Odası'ndan İsrail'i boykot çağrısı
11 Mayıs 2021 21:39
'Teknik servis ve çilingirlere de 'muafiyet' verilsin' talebi
11 Mayıs 2021 13:17		 TOBB, 'Başkan Hisarcıklıoğlu'nun ortak olduğu şirketten hizmet alındığı' iddialarını yalanladı
10 Mayıs 2021 12:48
'Bu Süreçte Yardım Bekleyen On Binlerce Kişiyi Yalnız Bırakmıyoruz'
10 Mayıs 2021 10:48		 Sağlık-Sen: 'Yapılan adaletsizliklere bu sefer geçit verilmemelidir'
08 Mayıs 2021 13:48
Sağlık-Sen: Nisanda 15 şiddet olayında 27 sağlıkçı saldırıya uğradı
08 Mayıs 2021 12:00		 Sendika, bakım annelerinin çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti
08 Mayıs 2021 10:40
Türk Tabipleri Birliği: Önlemler alınsın okullar açılsın!
08 Mayıs 2021 09:06		 Türk Tabipleri Birliği: Ramazan Bayramı sonrası okullar açılsın
07 Mayıs 2021 14:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme10:59 - Meteoroloji raporuna göre üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık var10:53 - Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek10:49 - Altının gramı 491 liraya yükseldi10:49 - Bilim Kurulu üyesinden öneri: Bölgesel normalleşelim10:40 - Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi devam ediyor
10:34 - Uzmanından 'aşı' uyarısı: Yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı10:25 - Vakaların azaldığı ilde 10 bin kişi aşıya ikna edildi10:20 - Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti10:14 - Ankara'da metro seferlerine ara verildi10:11 - Nisanda en fazla konut bu illerde satıldı10:07 - Semih Durmuş: Hemşireler için alkış ve takdirden daha fazlası yapılmalı
10:05 - Borsa güne düşüşle başladı10:02 - Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?09:57 - Prof. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı09:52 - Yaralı kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çaldı09:49 - Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
09:45 - Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bir hırka bir lokma 1
sauropoda 1
venüs 1
gölgesinde kalmak 1
jasat 1
sahil kasabası 1
inuyashiki 2
sözlükteki canlanma 1
Kimyası tutmak 2
Sedat peker 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam