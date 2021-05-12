Semih Durmuş: Hemşireler için alkış ve takdirden daha fazlası yapılmalı

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, hemşirelerin özellikle Kovid-19 salgını ile artan iş yüküne dikkati çekti.

Durmuş, Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sisteminin taşıyıcı dinamiği hemşirelerin bugüne buruk bir sevinçle girdiğini belirtti.

Hemşirelerin görev tanımları, istihdam süreçleri ve ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapılmadığını savunan Durmuş, "Üstüne üstlük pandemi, canlarını yakmanın yanında iş yüklerini de tükenmişlik derecesinde artırdı. İş yüküne bağlı olarak aile ve sosyal yaşamları da büyük hasar gördü. Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz ter akıtan, özel-üniversite-devlet hastanelerinde görevli 275 bin hemşirenin durumu maalesef bu." değerlendirmesinde bulundu.

Durmuş, Sağlık Bakanlığının da bu tablonun farkında olduğunu belirterek, "Fedakar hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü tebrik ediyor, başta Bakanlık olmak üzere tüm yetkilileri, sağlık çalışanları için alkış ve takdirden daha fazlasını yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.