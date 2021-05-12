Ankara'da metro seferlerine ara verildi
|12 Mayıs 2021 10:14
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Ankara'da tam kapanma sürecinin ikinci haftasında metro ve ANKARAY'ın çalışmaması, kısıtlamadan muaf olan ve işe gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların tepkisine neden oldu. Metro çalışmadığı için otobüsleri kullanan bir çok Ankaralı önceki gün özellikle işe gidiş ve geliş saatlerinde büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Yolcular, sosyal medya üzerinden otobüslerde yaşanan yoğunluklara dikkat çekerek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne(ABB) şikayetlerini iletti. Özellikle metro güzergahında hizmet veren hatlardaki otobüslerin doluluğundan şikayetçi olan vatandaşlar kapasite sınırlaması nedeniyle araçların ara duraklardaki yolcuları da almadığını, duraklarda uzun kuyrukların olduğunu söyledi.
BAKIM İÇİN KAPATILDI
Vatandaşların sosyal medyadan ilettikleri şikayetleri yanıtlayan ABB, 7 Mayıs'a kadar hizmet veren metro seferlerinin bu hafta durdurulmasıyla ilgili kamu kurumlarındaki bayram tatilinin pazartesi günü başlamasını gerekçe gösterdi. ABB, metro çalışırken yapılamayan hat bakım çalışmalarının da 14 Mayıs'a kadar yapılmasının planlandığını açıkladı.
'AŞIRI BİR ARTIŞ OLDU'
Yapılan denetimlerle yolcu sistemindeki verilerin incelendiğini duyuran belediye, bazı otobüs hatlarında yaşanan yoğunluğu kabul etti. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşların ağırlıklı olarak 201-6 Batıkent-Demetevler-Yenimahalle-Kızılay hattını kullandığı belirtilerek, "Sabah saat 06.00-08.20 aralığında yolcu yoğunluğunda aşırı bir artış olduğu görülmüştür" denildi. Dünden itibaren yeni bir servis planlamasının yapıldığı ve bu hattın servis sayılarının arttırıldığı açıklandı.
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